الديمقراطي: لا يوجد أي اتفاق مع الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية

2022/02/21 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم الاثنين، عقد اجتماع لقادة التحالف الثلاثي خلال الأسبوع الجاري أو الذي يليه في أربيل، فيما نفى التوصل لأي اتفاق مع الاتحاد الوطني لتسمية المرشح لرئاسة الجمهورية.وذكر كريم في تصريح للوكالة الرسمية، أن “من المؤمل عقد اجتماع أطراف التحالف الثلاثي الديمقراطي الكردستاني والكتلة …

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