إدانات دولية.. روسيا تعترف رسميا بانفصال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

2022/02/21 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، في ظل تحذيرات من غزو كييف.

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