تحديد موعد كلاسيكو نساء الجوية والزوراء ببطولة السباعي بكرة القدم

2022/02/21 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

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يلتقي نادي الجوية النسوي نظيره الزوراء الأربعاء المقبل ضمن البطولة التنشيطية بسباعي كرة القدم على ملعب الاتحاد.

و تغلب فريق سيدات القوة الجوية على الدفاع الجوي بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة التنشيطية لسباعيات كرة القدم النسوية.

وجاءت أهداف المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، اللاعبة زينب عباس (سوبر هاتريك)، التي قدمت واحدة من أجمل مبارياتها هذا الموسم.

ورفع فريق السيدات بالقوة الجوية رصيده إلى النقطة التاسعة.

يذكر أن فريق القوة الجوية النسوي سيواجه الزوراء يوم الأربعاء المقبل في ختام مبارياته على ملعب الاتحاد، فيما تقام غدا الثلاثاء مباراة واحدة ضمن البطولة ذاتها وتجمع فريق الزوراء مع بلادي لحساب الجولة الثالثة من البطولة التي تعد أولى البطولات النسوية في العام الجاري 2022.

ومازالت الأندية المحلية تترقب إطلاق برنامج لجنة الكرة النسوية حول مواعيد الدوري العام وأيضا بطولة كرة الصالات للشابات والمتقدمات.

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