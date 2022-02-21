اتحاد الكرة يعلن عن مباراة تجريبية للمنتخب الوطني قبيل مواجهة الامارات بتصفيات كأس العالم

2022/02/21 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن اتحاد الكرة العراقي، اليوم الاثنين، عن خوض المنتخب الوطني مباراة تحضيرية ودية واحدة قبل مباراته ضد الامارات بتصفيات كأس العالم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد احمد الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المنتخب العراقي لن يخوض الا مباراة واحدة فقط قبيل مباراة الإمارات بتصفيات كأس العالم".

واضاف انه "لاصحة للأنباء التي تحدثت عن اقامة مباراتين تحضيريتين للتصفيات المونديالية"، مشيرا الى ان "الاتحاد سيحدد مكان المباراة التجريبية بعد تحديد الفيفا للملعب الذي يستضيف مباراة المنتخب مع الإمارات".

ولفت الى ان "الاتحاد وبالتنسيق مع شركة مختصة فاتح فرق أوربية و عربية و أخرى أفريقية لمواجهة العراق تجريبيا و لكن و بنسبة عالية جدا ان العراق سيواجه احد فرق المستوى الثاني في افريقيا و من الفرق التي شاركت مؤخرا بنهائيات أفريقيا في الكاميرون".

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