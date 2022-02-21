جونسون: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا

2022/02/21 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على اعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. وقال جونسون، أن "اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا".وقبل قليل أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.ووقع بوتين مرسوما بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، داعيا البرلمان الروسي الى الاعتراف الفوري بهما.كما وقع اتفاقات للصداقة والتعاون والدعم المشترك مع دونيتسك ولوغانسك.

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