2022/02/21 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة إلى جعل موعد الفحص كل 3 أعوام للمشمولين مواطنون: القانون شرع لإنصاف أصحاب الهمم لا للإنتقام منهم ذوو الإحتياجات الخاصة يهدّدون بالإعتصام نتيجة سوء معاملتهم في هيئة الرعاية بغداد – قصي منذر هدد ذوو الهمم وعوائلهم من فئة المعين المتفرغ ، بالاعتصام أمام مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مطالبين بحسن المعاملة على […]

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