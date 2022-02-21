2022/02/21 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية : سعر الصرف قلّل ضغط النفقات وإستنزاف العملة المباشرة بتمويل رواتب موظفي الوزارات دفعة الشهر الجاري بغداد – ندى شوكت اطلقت وزارة المالية ،تمويل رواتب موظفي دوائر الدولة دفعة شهر شباط الجاري ، فيما اكدت ان تغيير سعر الصرف جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة عليه أسم الورقة البيضاء.وقال […]

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