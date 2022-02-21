2022/02/21 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعون يقطعون طريقاً حيويّاً في الناصرية إحتجاجاً على شح المياه الناصرية – باسم الركابي قطع أهالي القرى الواقعة شرق مدينة الناصرية ،طريق المرور السريع من جهة السجن الإصلاحي بالإطارات المحترقة احتجاجا على أزمة شح المياه وجفاف الأنهار المغذية لمناطقهم.وقال شهود عيان ان (قرى الزيرج وخفاجة تعاني من شح المياه منذ أشهر عدة دون معالجات […]

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