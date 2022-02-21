الاتحاد الاوروبي: سنرد بحزم على بوتين

2022/02/21 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه سيرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أنّ الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.وقال بوتين “أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر […]

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