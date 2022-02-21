’الإطار التنسيقي’ يصدر بياناً بعد اجتماعه الليلة

2022/02/21 | 23:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا الإطار التنسيقي، الاثنين، الى اعادة النظر في سعر صرف الدولار، فيما عبر عن قلقه الشديد عن مايتناقل من اخبار التهديدات التي يتعرض لها بعض السياسيين.

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وذكر المكتب الإعلامي للاطار في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، ان "الاطار التنسيقي ناقش في اجتماعه اليوم عدداً من القضايا المهمة واصدر المواقف"، داعياً الى "اعادة النظر في سعر صرف الدولار بما يحقق رفاه المواطن ومعالجة الاثار السلبية التي نتجت عنه واتخاذ اجراءات لرفع الحيف عن الطبقات المحرومة وذوي الدخل المحدود".

واضاف البيان "في الوقت الذي نوكد فيه على احترام السياقات القانونية لعمل مجلس النواب ورقابته على السلطة التنفيذية واحترام الفصل بين السلطات واهمية دور السلطة التشريعية فاننا نرفض استخدام مجلس النواب للتحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية لاغراض سياسية خارج السياقات الدستورية المعمول بها ضمانا لاداء البرلمان دوره الرقابي والتشريعي بعيداً عن المزايدات السياسية".

واشار الاطار التنسيقي الى انه "يتابع بقلق شديد مايتناقل من اخبار التهديدات التي يتعرض لها بعض السياسيين والتي تعد لو صحت امرا مرفوضا ومدانا وعليه نطالب الجهات المختصة التحقق من صحة هذه الانباء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بها او من يتناقل معلومات غير صحيحة للاخلال بالسلم الاهلي، وان هذه الاساليب هي ابعد ماتكون عن روح العمل السياسي السليم والبناء الوطني".

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