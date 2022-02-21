2022/02/21 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تم إطلاق مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي تطبيق Truth Social في وقت متأخر الأحد على متجر تطبيقات أبل.إطلاق تطبيق Truth Social يشير إلى عودة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد حظره من عدة منصات العام الماضي.وبات تطبيق Truth Social متاحا قبل منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة […]

ظهرت المقالة تطبيق Truth Social..



منصة ترامب تتصدر القائمة على متجر أبل أولاً على ايرث نيوز.

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