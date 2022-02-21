الاطار الشيعي يدعو الى اعادة النظر في سعر صرف الدولار

2022/02/21 | 23:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش الاطار الشيعي في اجتماعة، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا المهمة.ودعا الاطار الشيعي في بيان ، الى “اعادة النظر في سعر صرف الدولار بما يحقق رفاه المواطن ومعالجة الاثار السلبية التي نتجت عنه واتخاذ اجراءات لرفع الحيف عن الطبقات المحرومة وذوي الدخل المحدود واكد “على احترام السياقات القانونية لعمل مجلس النواب ورقابته على […]

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