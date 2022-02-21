2022/02/21 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف في جنوب القاهرة ملابسات مقتل شاب عثر على جثته بأرض زراعية قبل أيام، وتبين أن امرأة طعنته "في أماكن حساسة" من جسده بسبب "ابتزازه" لها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب "محاولته ابتزازها".. مصرية تقتل شابا قبل أيام من زفافه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب "محاولته ابتزازها".. مصرية تقتل شابا قبل أيام من زفافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).