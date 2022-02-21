لجنة الأمن السابقة: التوازن

2022/02/21 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد عضو لجنة الامن النيابي السابق عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، بان التوازن المكوناتي في مؤسسة امن ديالى مفقود بنسبة 99%.وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الامن في ديالى خط احمر ويجب ان نتحدث بشفافية عالية حيال اشكالياته وان لايكون ساحة صراع او تنافس سياسي لكن بالمقابل يجب ان يكون هناك انصاف وعدالة في محافظة تتالف من مكونات عدة".واضاف العزاوي،ان" التوازن المكوناتي في المناصب في مؤسسة امن ديالى بكل عناوينها مفقود بنسبة 99% واعتراضنا على اليات توزيع المناصب ياتي من باب ضرورة ان يكون هناك توزيع عادل ومنصب تعطي رسائل ايجابية بان الجميع مشارك في القرار الامني".واشار الى انه" تم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حيال اشكاليات التغيرات الاخيرة وضرورة ان يكون لكل المكونات حضور في الموسسة الامنية وننتظر حاليا قراراته التي نامل ان تدعم ملف الانصاف والعدالة في توزيع المناصب وان يكون خياراتها مرافقة لمبدا الخبرة والكفاءة".

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