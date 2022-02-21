2022/02/21 | 23:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 96 دولاراً للبرميل الواحد » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 23:33

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