يعانون من الاهمال وخفر السواحل.. صيادوا البصرة احتياجات بسيطة وثروات مهدورة (تقرير مصور)

2022/02/21 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كل بحر ونهر وجدول في العراق زاخر

بانواع مختلفة من الاسماك، كانت في

السابق تصدر الى دول الخليج والجوار

واصبحت تشترى من سفنهم، وفي البصرة

يمتلك الاهالي اسطولا من سفن الصيد التي

توفر الثروة السمكية بم

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