قصة العائلة التي سحقها المرض والفقر وانتشلتها يد المرجعية الرحمية (صور)

2022/02/21 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهو في اعلى درجات انشغاله ومناقشاته مع

المهندسين والمنفذين لمشروع اسكان

الفقراء فتح الشيخ الكربلائي باب

المرجعية الرؤوفة والرحيمة بالفقراء

لعائلة فقيرة واستمع بإصغاء وتركيز

وحزن الى قصة مواطن اكل مرض

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