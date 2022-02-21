البيت الأبيض يتوعد روسيا بعد قرار بوتين الأخير

2022/02/21 | 23:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد البيت الابيض، الاثنين، ان الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا "السافر" للالتزامات الدولية ، في أول تعليق يصدر بعد قرار بوتين الاعتراف بـ "المناطق الانفصالية الاوكرانية".

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، (21 شباط 2022)، ان "بايدن سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين الاستثمار أو التجارة أو التمويل فيما يعرف بالمناطق الانفصالية الأوكرانية"، موضحاً ان "الأمر التنفيذي سيخول أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في تلك المناطق من أوكرانيا".

واضاف البيت الابيض انه "سنعلن قريبا عن إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا السافر للالتزامات الدولية اليوم"، مبيناً ان "هذه الإجراءات منفصلة عن تدابير اقتصادية سريعة نعدها بالتنسيق مع الحلفاء إذا حدث الغزو".

واشار الى انه "نواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء ومن بينهم أوكرانيا بشأن الخطوات التالية وبخصوص التصعيد الروسي المستمر على حدود أوكرانيا"، مؤكداً "لقد توقعنا خطوة كهذه من روسيا ونحن مستعدون للرد عليها فورا".

وعبر الاتحاد الاوربي، الاثنين، عن رفضه الشديد لاعتراف روسيا باستقلال "الانفصاليين الأوكرانيين".

وذكر مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حديث، اطلع عليه "ناس" (21 شباط 2022)، انه "سنرد بحزم على اعتراف موسكو باستقلال "الانفصاليين الأوكرانيين".

واضاف ان " الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه سيردون بصورة موحدة وحازمة على قرارات بوتين"، موضحاً ان "الرد على بوتين سيكون حازم وموحد".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اعتراف بلاده بجمهوريتي "دونيتسك" و "لوغانسك"، مستقلتين عن أوكرانيا، فيما وقّع على مرسومين بذلك، يتضمنان الاعتراف وإقامة "أفضل العلاقات" مع الجمهوريتين.

جاء ذلك خلال كلمة تلفزيونية مطوّلة ألقاها بوتين (21 شباط 2022)، قال خلالها إن "قادة أوكرانيا لم يستطيعوا إقامة دولة حقيقية ما أدى لاعتمادهم على الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة".

واضاف بوتين أن "أوكرانيا تقع تحت السيطرة الأمريكية وأصبحت دولة غير مستقلة، إذ أن قوى أجنبية تدير الأمور في أوكرانيا في كل مستويات السلطة".

وتابع بوتين بالقول "مواطنو القرم قاموا بخيارهم الحر وسلطات أوكرانيا لم تستطع فعل شيء سوى دعم مجموعات تخريبية"، مبيناً أنه "إذا تمكنت أوكرانيا من إنتاج أسلحة دمار شامل فسيكون لذلك تأثير كبير على أوروبا كلها".

واشار أيضاً إلى أنه "إذا تمكنت أوكرانيا من صنع أسلحة دمار شامل فإن الوضع العالمي سيتغير جذريا ولا يمكننا تجاهل ذلك".

وقال بوتين إن "الولايات المتحدة وحلف الناتو يقومان باستغلال الأراضي الأوكرانية كساحة للعمليات العسكرية، وفي الوثائق الأوروبية الأساسية هناك بند هام جدا هو عدم تعزيز أمن دولة ما على حساب أمن دول أخرى".

واعتبر الرئيس الروسي أن "أميركا وحلف الأطلسي حوّلا أوكرانيا إلى مسرح للحرب"، مضيفاً أن "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو سيشكل خطرا على الأمن الروسي".

وتابع أن "الطائرات المسيرة الأميركية التي تحلّق في أجواء أوكرانيا تتجسس دائما على روسيا، وأن وعودا عدة قُدمت لنا بعدم توسيع "الناتو" شرقا لكن الذي حدث هو العكس، فالحلف يسعى لضم أوكرانيا وجورجيا".

وأوضح بوتين "لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة تعمل على تأسيس قواعد عسكرية في أوكرانيا وهذا تهديد لنا".

وأكد أنه "تم نشر أنظمة صواريخ أميركية في أوكرانيا يمكنها ضرب المناطق الروسية حتى فولغاغراد".

وختم بالقول "الغرب يهدد بفرض عقوبات وأعتقد أنهم سيفرضونها في كل الأحوال وسيختلقون الحجج للقيام بذلك".

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