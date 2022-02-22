معالجة عبوة لاصقة على طريق المنذرية في ديالى

2022/02/22 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم، بمعالجة القوات الامنية لعبوة لاصقة على طريق المنذرية في محافظة ديالى.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “مفرزة من الجهد الهندسي وإستخبارات قيادة قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي تمكنت من معالجة عبوة لاصقة بالطريق المؤدي الى منفذ المنذرية 110 كم شمال شرق بعقوبة”.واشار الى ان “الجهد الهندسي توجه […]

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