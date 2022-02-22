حسين يؤكد لاعضاء مجلس الشيوخ الامريكي ضرورة دعم الديمقراطية النامية بالعراق

2022/02/22 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال لقائه أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي، ضرورة دعم الديمقراطية النامية في العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الوزير فؤاد حسين التقى بوفد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ والنواب الامريكي ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يترأسه السيناتور ليندسي غراهام بالاضافة الى السيناتور ياني شاهين، كريس فان هولين، ايليسا سلوتكن، جو لبرمان، واخرين من اعضاء وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثامنة والخمسون المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية".واضاف، ان "الحديث تركز خلال اللقاء حول عدد من المواضيع المحورية ، منها ضرورة دعم الديمقراطية النامية في العراق وجهود الاحزاب والقيادات السياسية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واهمية دعم دور الحكومة العراقية في سياستها الخارجية الرامية إلى خلق تفاهمات في المنطقة من خلال الحوارات والمفاوضات وبعيدا عن العنف.بالاضافة الى بحث العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق ومستقبلها. وأشار الى أن " وزير الخارجية، أكد على اهمية المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى للتوصل الى حل للملف النووي الايراني، وذلك لان التوتر في العلاقات بينهم سينعكس سلبا على الوضع الامني والسياسي في العراق والمنطقة، مبينا بأن تحقيق اي نجاح في هذا الاطار سيؤثر إيجابيا على إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة ومن ضمنها العراق".

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