أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة -38- - سلام إبراهيم

2022/02/22 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم من أشعار ثورة تشرين ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- الشعبيةباكوكصيهب ماجد العراقيباكوك الظهر جان شحلات اليومدخان وسفر ودموع للفقرةشكرآ موطني داسونه بالرجلين والبايكنه سيد وابن للزهرةجاسكت من يسولف طيع واسمع زينترة اليحجي ويعارض يحفر بكبرةسيد مقتدر هذا الله مو انسانالعراق وشعبه لازم يمتثل لأمرةوحق شيبة ابوي وشيلة اميانا المانشف لليوم دميانا العالساتر ......





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