إطلالة على تداعيات الأزمة الروسية / الأوكرانية - عامر الدلوي

2022/02/22 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_الدلوي مقدمة لا بد منها : تكمن علة معظم المشاكل الجيوسياسية القائمة بين الدول في نتائج الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945 ) و ما أفرزته تلك النتائج من واقع جديد يختلف كليا ً عن ذاك الذي ساد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ( 1914 – 1918 ) , إذ بدا بادئ ذي بدء بأنه صراع حول الأرض كمساحة ليتطور إلى صراع حول ما في باطن الأرض من خيرات سائلة و صلبة .



و لكي نفهم بصورة مفصلة التداعيات التي خلفتها تلكما ا ......





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