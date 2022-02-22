بعد اعتراف روسيا بـ

2022/02/22 | 00:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لفرض قيود جديدة على التجارة والتمويل في المنطقتين المواليتين لموسكو دونيتسك ولوهانسك والتي قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بـ"استقلال" المنطقتين.

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