العراق:الإطار التنسيقي يشكل تحالفا ويسمي هيئته السياسية

2022/02/22 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال استقر‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬تحالف‭ ‬له‭ ‬هيئة‭ ‬سياسية‭ ‬،‭ ‬ستتولى‭ ‬قيادة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الشيعي‭ ‬الأكبر‭ ‬المقابل‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وحليفيه‭ ‬الكردي‭ ‬والسني‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬محاولات‭ ‬توحيد‭ ‬الاطار‭ ‬والتيار‭ ‬في‭ ‬كتلة‭ ‬واحدة‭ .‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬تداولي‭ ‬أمس‭ ‬للإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ […]

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