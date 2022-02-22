2022/02/22 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -عبد الحسين غزال استقر الاطار التنسيقي على إقامة تحالف له هيئة سياسية ، ستتولى قيادة المفاوضات مع التحالف الشيعي الأكبر المقابل والمتمثل في التيار الصدري وحليفيه الكردي والسني ، بعد فشل محاولات توحيد الاطار والتيار في كتلة واحدة .
عقد اجتماع تداولي أمس للإطار التنسيقي للقوى الشيعية في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون […]
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عقد اجتماع تداولي أمس للإطار التنسيقي للقوى الشيعية في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:الإطار التنسيقي يشكل تحالفا ويسمي هيئته السياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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