أية وطنية لا تحميها قوانين ضد الطائفية؟

2022/02/22 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام جميع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬تتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوطنية،‭ ‬اغلبها‭ ‬يرتدي‭ ‬معطف‭ ‬الطائفية‭ ‬في‭ ‬سلوكه‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬مسماه‭ ‬فحسب،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يضع‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬قبعة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتكون‭ ‬زيه‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬به‭ ‬المناسبات‭ ‬العامة،‭ ‬ولكي‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬النزع‭ ‬متى‭ ‬أراد‭.‬ حين‭ ‬ظهر‭ ‬مصطلح‭ ‬حكومة‭ ‬الأغلبية‭ ‬الوطنية،‭ ‬رأينا‭ ‬سياسيا‭ ‬معمما‭ ‬يكاد‭ ‬يبكي‭ ‬نائحا‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬الحصة‭ […]

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