وزير الري المصري السابق لـ (الزمان): كهرباء سد أثيوبيا عرض إعلامي

2022/02/22 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مصري‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬الأثيوبي‭ ‬بالبدء‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬أكد‭ ‬د‭.‬محمد‭ ‬نصر‭ ‬علام‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬الإعلان‭ ‬الأثيوبي‭ ‬مجرد‭ ‬شو‭ ‬إعلامي‭ ‬أكثر‭ ‬منه‭ ‬فائدة‭ ‬عملية‭ ‬لأنّ‭ ‬كمية‭ ‬الكهرباء‭ ‬المولدة‭ ‬من‭ ‬السد‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬سوى‭ ‬إنارة‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ […]

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