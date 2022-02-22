2022/02/22 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أمرا لقوات حفظ السلام الروسية للدخول الى دولتي الدونستك وبلوغانسك.

ووقع الرئيس الروسي،، مساء أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يأمر قوات حفظ السلام الروسية للدخول الى دولتي الدونستك وبلوغانسك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يأمر قوات حفظ السلام الروسية للدخول الى دولتي الدونستك وبلوغانسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).