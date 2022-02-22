بوتين يأمر بنشر قوات حفظ سلام في دونيتسك ولوغانسك

2022/02/22 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات حفظ سلام في دونتيك ولوغانسك.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، مساء الاثنين، رسميًا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "منح دول الاتحاد السوفيتي حق الخروج من الاتحاد كان خطأ كبيرا".

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