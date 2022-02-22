بريطانيا: اعتراف بوتين بـ

2022/02/22 | 00:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"استقلال" منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا.

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