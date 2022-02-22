رئيس هيئة الأركان الأميركية يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الأزمة مع روسيا

2022/02/22 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية، بنتاغون، إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مارك ميلي، "جدد التأكيد على دعم واشنطن الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

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