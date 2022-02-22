العبادة البديلة - عباس علي العلي

2022/02/22 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في عالم الأديان كما هو في عالم الفكر المعرفة هناك ميل بشري دائم يحاول أن يتجاوز القاعدة المؤسسة له أو السبب المباشر لصناعة الإيمان بالفكرة، هذه الحقيقية ليست رأيا شخصيا ولا هو أستنتاج قابل للإثبات والنفي يقدر ما هو حقيقية عاشها الإنسان منذ أن أصبح التفكير والتقليد جزء من إيمانه بوجوده، حتى في نصوص الدين للذين يؤمنون به هنام إشارات حدثت وتأريخ كتب محاولات في أستبدال العبادة بشكل أو بأخر، ومنها قصة ......





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