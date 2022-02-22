تقييم ورصد للمقاومة الباسلة للانقلاب - تاج السر عثمان

2022/02/22 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان أشرنا في مقال سابق بعنوان " صوب الاضراب والعصيان لاسقاط الانقلاب" الي تراكم المقاومة الجماهيرية للانقلاب الدموي الذي جري في 25 أكتوبر، والمطالبة باسقاطه ، وتحت شعار " لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة"، ولا شك أن التراكم الكمي للمقاومة بتنوعها سوف تفضي الي تحول كيفي في اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، بعد سد النقص بتوفير العامل الذاتي بوجود المركز الموحد الميثاق للتوفق علي وثيقة دستوري ......





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