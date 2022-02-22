فاجعة تضرب العمل الطبي الخيري .. و بيل كلينتون: فقدنا الطبيب الاستثنائي

2022/02/22 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطبيب الأميركي بول فارمر (يمين) خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في 10 كانون الأول/ديسمبر 2014 © ا ف ب/ارشيف سول لوب بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توفي الطبيب الأميركي بول فارمر المعروف بأنشطته الإنسانية في البلدان النامية، الإثنين عن 62 عاما في رواندا، وفق ما أعلنت منظمته ومقرّها بوسطن.[…]

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