بعد إعلان موسكو.. وزير الخارجية الأميركي ينتقد

2022/02/22 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "استقلال" منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مستنكرا "تناقض" موسكو.

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