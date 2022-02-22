البنتاغون يتوقع تقدم القوات الروسية نحو لوغانسك ودونتسك

2022/02/22 | 01:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوقعت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن تتقدم القوات الروسية نحو المناطق الانفصالية في أوكرانيا التي اعترف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وفق ما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية. ويأتي هذا التطور في وقت تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.وجدد ميلي دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أوكرانيا شريك أساسي لحلف شمال الأطلسي.واعترف الرئيس الروسي باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، الاثنين، مما يزيد من حدة أزمة يخشى الغرب في تحولها إلى حرب واسعة النطاق.وفي خطاب تلفزيوني مطول، وصف بوتن أوكرانيا بأنها جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، وقال إن شرق أوكرانيا كان أرضا روسية قديمة وإنه واثق من أن الشعب الروسي سوف يدعم قراره.

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