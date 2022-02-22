بوتين يأمر القوات الروسية بـ

2022/02/22 | 01:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، القوات الروسية بـ"حفظ السلام" في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.

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