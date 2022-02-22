بلينكن: اعتراف الكرملين بدونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة

2022/02/22 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "استقلال" منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مستنكرا "تناقض" موسكو.

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