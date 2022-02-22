بيان أمريكي فرنسي ألماني: اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لن يمر دون رد

2022/02/22 | 02:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان اليوم الثلاثاء إن، "ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا".ولفت المتحدث إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تحدث مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.وأضاف المتحدث "دعمنا أوكرانيا بطرق مختلفة ونحن أكبر داعم مالي لها وسنواصل ذلك الدعم لإعادة الاستقرار الاقتصادي لحكومة كييفيذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

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