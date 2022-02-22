التوتر الروسي الأوكراني.. توثيق 3 آلاف انتهاك جديد لوقف إطلاق النار

2022/02/22 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراقبون في جهاز الأمن الأوروبي التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الاثنين، بوقوع أكثر من 3 آلاف انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

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