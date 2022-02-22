مسؤول أمريكي لـCNN عن خطاب بوتين: يهدف إلى تبرير الحرب

2022/02/22 | 03:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، الذي اعترف فيه بـ"استقلال" منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، كان يهدف إلى "تبرير الحرب" للشعب الروسي.

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