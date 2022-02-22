2022/02/22 | 03:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحجر الإلزامي للمصابين بكورونا في إنكلترا سينتهي العمل به الخميس، ليرفع بذلك أحد القيود الرئيسية لمكافحة الفيروس بعد عامين من تفشيه. وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان: "لدينا الآن مستويات كافية من المناعة للانتقال من حماية الأفراد من خلال تدخل الحكومة إلى (مقاربة تقوم على) اللقاحات والعلاجات باعتبارها خط الدفاع الأول"، مشيرا إلى أن "للقيود كلفة عالية على اقتصادنا ومجتمعنا وصحتنا العقلية وفرص أطفالنا ويجب ألا ندفع هذا الثمن بعد الآن".ولفت إلى نجاح حملة التلقيح والقدرة على "التحرك بسرعة في حال ظهور متحورة جديدة"، معلنا أن توصية ملازمة المنزل في حال ثبتت الإصابة ستبقى سارية حتى الأول من أبريل، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إلغاء الفحص المجاني باستثناء لكبار السن أو الضعفاء بسبب كلفته المالية الكبيرة.وأوضح أنه "بعد ذلك سنشجع الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 على تحمل مسؤولياتهم الشخصية تماما كما نشجع المصابين بالإنفلونزا على توخي الحذر مع الآخرين"، مضيفا: "دعونا نتعلم كيف نتعايش مع هذا الفيروس ونستمر في حماية أنفسنا والآخرين دون تقييد حرياتنا"، واصفا إصابة الملكة إليزابيث الثانية بالفيروس بأنها "تذكير بأن هذا الفيروس لم يختف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تنهي العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تنهي العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).