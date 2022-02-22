بعد أوامر بوتين للجيش.. العالم يتأهب وتوقعات بهجوم روسي على أوكرانيا

2022/02/22 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتعل الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث أعلن الكرملين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، فيما تحشد موسكو بشكل غير مسبوق قواتها على حدود البلاد، وصعدت القوات التي تدعمها روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية هجماتها بشكل حاد على طول خط التماس.

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