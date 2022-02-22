مسؤول أميركي: مؤشرات على عمل عسكري روسي في أوكرانيا

2022/02/22 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في البيت الأبيض الأميركي، الاثنين، إن "كل المؤشرات على الأرض تشير إلى عمل عسكري" روسي في أوكرانيا، وليس "عملا ديبلوماسيا".

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