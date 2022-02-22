2022/02/22 | 04:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kilgMszs5Y8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب في صلاح الدين ينظمون مهرجانا ثقافيا للسلام) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شباب في صلاح الدين ينظمون مهرجانا ثقافيا للسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).