رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأميركي: يجب فرض عقوبات ساحقة على روسيا

2022/02/22 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب مينينديز اعتراف روسيا منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بأنه "عمل عدواني غير مبرر وانتهاك وقح للقانون الدولي".

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