2022/02/22 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لاحتمال غزو وشيك من قبل روسيا، قال علماء أوكرانيون لمجلة Nature العلمية "إنهم وزملائهم يتخذون تدابير لحماية أنفسهم وعملهم، بما في ذلك جمع مواد للدفاع عن النفس والاستعداد للفرار".

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