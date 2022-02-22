المرصد السوري: النظام يسلم أوراق عشرات المعتقلين ممن قضوا في سجونه

2022/02/22 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه "حصل على معلومات موثوقة من داخل الغوطة الشرقية تفيد بقيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، صباح الاثنين، بتسليم "مخاتير" عدد من مناطق المدينة أوراق 38 معتقلا قضوا تحت التعذيب في سجونه بعد اعتقالهم عقب سيطرة النظام على الغوطة الشرقية في مارس من عام 2018.

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