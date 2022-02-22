مفهوم الدولة والثورة في الغرب عند:مارتن موسكيرا - بريس فرنانديز2022 - عبدالرؤوف بطيخ

2022/02/22 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ من الشائع بالفعل الإشارة إلى صعوبة التقليد الماركسي في تحديد طبيعة ووضع استقلال الدولة والسياسة في المجتمع البرجوازي.



كما هو معروف ، لم يؤلف ماركس أبدًا كتابًا عن الدولة ظهر في الخطط الأصلية لرأس المال ، كما أُعلن في "مقدمة" للمساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ، ولم يترك سوى مجموعة من المراجع المتفرقة حول هذا الموضوع في كل مكان.



عمله.



وبشكل أكثر تحديدًا ، لا توجد نظرية منهجية للدولة في كتابات ماركس ت ......





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