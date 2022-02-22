روسيا تقول إنها

2022/02/22 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو، الثلاثاء، في أعقاب قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا وإرساله قوات إلى هناك لـ "حفظ السلام".

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