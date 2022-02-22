هل تحتاج إلى جرعة رابعة من لقاح كورونا؟

2022/02/22 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسات نشرت حديثا إن ثلاث جرعات من لقاح كوفيد – وربما حتى جرعتين فقط – كافية لحماية معظم الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة بسبب المرض لفترة طويلة.

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